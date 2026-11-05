<p>Bereits zum 12. Mal initiiert die Allianz zur Bekämpfung von Lungenkrebs ALCASE Italia ODV die jährliche Sensibilisierungskampagne „Illumina Novembre“ und möchte damit aufklären, informieren aber auch Mut machen. Die Stadtgemeinde Bruneck trägt die Kampagne mit, indem am 7. November 2026 Schloss Bruneck symbolisch im weißen Licht erstrahlt. <\/p><p>In Italien werden jährlich etwa 42.000 bis 45.000 neue Fälle von Lungenkrebs diagnostiziert. Anlässlich des Lung Cancer Awareness Month – des weltweiten Monats zur Sensibilisierung für Lungenkrebs - möchte ALCASE Italia ODV mit der nationalen Kampagne „Illumina Novembre“ die Öffentlichkeit sensibilisieren und über Methoden zur Früherkennung informieren. <br>Anhaltender Husten, Atemnot, Brustschmerzen, Blut im Auswurf, unerklärlicher Gewichtsverlust und ausgeprägte Müdigkeit können Frühsymptome sein, die es nicht zu unterschätzen gilt. Das Screening mittels Niedrigdosis-CT ist ein Instrument, das die Erkennung der Krankheit im Frühstadium begünstigen und die Heilungschancen verbessern kann. In diesem Zusammenhang ist es von besonderer Wichtigkeit, öffentliche Aufmerksamkeit für die Krankheit zu schaffen und eingehend über geeignete Untersuchungs- und Therapiemöglichkeiten zu informieren, die immer gezieltere und wirksamere Behandlungen ermöglichen.<br>In ganz Italien sind deshalb Städte und Institutionen aufgerufen, symbolträchtige Gebäude und Orte am 7. November weiß zu beleuchten, um das Bewusstsein für Lungenkrebs zu schärfen und die Verbreitung von korrekten Informationen zu fördern. Mehr dazu unter: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.alcase.it">www.alcase.it<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832678-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>