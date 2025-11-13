<p>Viele Krankheiten haben ein Gesicht. Einige jedoch bleiben unscheinbar angesichts der nicht sichtbaren Krankheitssymptome – eine davon ist Diabetes mellitus, die häufig auch als unsichtbare Krankheit empfunden wird. <\/p><p>Der Weltdiabetestag am 14. November schenkt dieser Krankheit besondere Aufmerksamkeit, möchte für die Krankheit sensibilisieren aber auch zum Informieren anregen. Weltweit erstrahlen dazu an diesem Abend öffentliche Gebäude in der Farbe blau und verleihen dieser Krankheit so mehr Sichtbarkeit. Auch die Stadtgemeinde Bruneck beteiligt sich an der Sensibilisierungsaktion und lässt Schloss Bruneck in blau erstrahlen. <\/p><p>Anlaufstelle für Betroffene und Interessierte ist hierzulande die Diabetes Union Alto Adige Südtirol. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.diabetes.bz.it <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225773481-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>