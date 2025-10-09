<p>Am Freitagabend, 10. Oktober 2025, leuchtet das Schloss Bruneck in Grün – der Farbe, die symbolisch für die psychische Gesundheit steht. <\/p><p>Der Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober steht in diesem Jahr im Zeichen von „Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies“. Der Weltverband für psychische Gesundheit möchte damit die Öffentlichkeit für die Auswirkungen von Kriegen, Naturkatastrophen, humanitären Krisen und anderen Notlagen auf das psychische Wohlbefinden der Menschen sensibilisieren. Ziel dieser Sensibilisierung ist es, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, zugängliche, koordinierte und gerechte psychosoziale Unterstützungs- und Betreuungsangebote auch und gerade in Krisensituationen sicherzustellen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768438-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>