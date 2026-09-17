<p>Am Sonntag, 13. September 2026 lud die Brunecker Schützenkompanie Anton Steger zur traditionellen Bergmesse bei der Sebastianikapelle am Kronplatz.<\/p><p>Für zahlreiche Mitglieder von Schützenkompanien aus der näheren und weiteren Umgebung ist die Bergmesse im Laufe der Jahre zu einem fixen Termin geworden, der im Zeichen des Austauschs und der Kameradschaft steht. Auch Bürgermeister Bruno Wolf war zur Bergmesse eingeladen. Das Läuten der Friedensglocke untermauerte die Botschaft von Bürgermeister Wolf, der seine Dankbarkeit zum Ausdruck brachte, in einem Land zu wohnen, in dem Frieden herrscht, was heute nicht mehr selbstverständlich ist. <\/p><p>Die Sebastianikapelle auf dem Kronplatz, vielen bekannt als Schützenkapelle ist Eigentum der Stadtgemeinde Bruneck, welche sie der Schützenkompanie Anton Steger bis zum Jahr 2033 unentgeltlich überlassen hat. Seit vielen Jahren wird die Kapelle von den Mitgliedern der Schützenkompanie vorbildlich instandgehalten, gereinigt und gepflegt. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225824308-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>