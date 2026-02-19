<p>Ab Montag, 23. Februar 2026 werden die Dietenheimer Grundschulkinder nicht mehr in der Feuerwehrhalle ihr Mittagessen einnehmen, sondern direkt im Schulgebäude.<\/p><p>Der Raum in der Feuerwehrhalle konnte in den vergangenen Jahren als Übergangslösung für die Schulausspeisung der Grundschülerinnen und -schüler an den Dienstagen und Donnerstagen verwendet werden. Stadträtin Julia Engl und Grundschuldirektor Oswald Lanz danken der Freiwilligen Feuerwehr Dietenheim für das Entgegenkommen.<br>„Der Mittagstisch im Schulgebäude ist sowohl für die Kinder als auch für die Lehrpersonen vorteilhaft. Nach dem Mittagessen bleibt noch Zeit zum Spielen im Pausenhof. Außerdem ist der Standortwechsel auch im Hinblick auf das erweiterte Mittagstischangebot ab dem kommenden Schuljahr notwendig“, betont die Stadträtin.<br>Für die Ausstattung des neuen Raums im Schulgebäude hat die Gemeinde praktisches klappbares Mobiliar angekauft, das vielfältig einsetzbar ist. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225786371-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>