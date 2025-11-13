<p>Im kommenden Schuljahr wird an allen Grundschulen des Gemeindegebietes von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler angeboten.<\/p><p>„Es freut uns, dass wir allen Grundschulkindern, für die in der Gemeindeverwaltung eine verbindliche Anmeldung eingegangen ist, den Mittagstisch an vier Tagen anbieten können“, sagt Stadträtin Julia Engl.<br>Jetzt, da die Anzahl der Kinder feststeht, die dieses Angebot annehmen, kann die Gemeindeverwaltung die weiteren Vorbereitungen treffen. Dazu gehören die Personalsuche, die Organisation des Ankaufs der zusätzlich zu den bereits bestehenden Diensten notwendigen Lebensmittel, der Verteilungs- und Aufsichtsdienst. <br>Der erweiterte Mittagstisch verursacht selbstverständlich zusätzliche Kosten. Auch in dieser Hinsicht ist die Gemeindeverwaltung bemüht, familienfreundliche Preise für die Mahlzeiten zu gewährleisten. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225773613-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>