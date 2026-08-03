<p>Mit der Genehmigung der Dienstcharta und der Kriterien für die Rangliste des begleiteten und betreuten Wohnens durch den Gemeindeausschuss und das Konsortium Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal Ende Juli 2026, öffnen sich in den sanierten Höfen Kanins und Raderbauer im Ortskern von St. Georgen neue Wohnmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren ab 65.<\/p><p>Ab November 2026 stehen fünf Wohnungen im Raderbauerhof und fünf im Kaninshof zur Verfügung. Die Führung des Dienstes “Begleitetes und betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren” in den Wohnungen wird vom Konsortium-Betrieb Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal übernommen. Diese für Bruneck neue Wohnform bietet begleitetes und betreutes Wohnen in barrierefreien, teilmöblierten Wohnungen mit Notrufsystem. Das begleitete Wohnen umfasst die Bereitstellung der Wohnung sowie die Begleitung durch eine Bezugsperson. Das betreute Wohnen beinhaltet zusätzlich zweimal wöchentlich die Reinigung der Wohnung, eine tägliche Mahlzeit sowie individuell abgestimmte einfache Unterstützungsleistungen. Weitere Zusatzleistungen können bei Bedarf nach Vereinbarung in Anspruch genommen werden.<br>Stadtrat Lukas Neumair freut sich, dass sich dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen der Gemeinde Bruneck und der Fraktion St. Georgen, denen jeweils eine der beiden Immobilien gehört, sowie dem Konsortium-Betrieb Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal, das den Dienst in der Struktur führt, nun auf der Zielgeraden befindet. „Mit der Bereitstellung der Wohnungen verfolgen wir das Ziel, den älteren Menschen so lange wie möglich ein autonomes, sicheres und selbstbestimmtes Leben zu bieten, gleichzeitig aber der Vereinsamung entgegenzuwirken“, so Stadtrat Neumair. <br>Das Antragsformular für die Aufnahme in die Rangliste für die Zuweisung einer Wohnung für begleitetes\/betreutes Wohnen im Kanins.Raderbauer, das hier unten sowie auf der Homepage des Konsortium-Betriebes abrufbar bzw. direkt im Wohn- und Pflegeheim Bruneck erhältlich ist, kann ab Montag, 3. August 2026 in der Verwaltung des Wohn- und Pflegeheimes Bruneck eingereicht werden. Diese wird die Erstellung der entsprechenden Rangliste übernehmen. Weitere Informationen zu den Zugangskriterien und dem Dienst erhalten Sie direkt im Wohn- und Pflegeheim unter der Rufnummer: <a href="tel:+390474412600">+39 0474 412600<\/a>.<\/p><p>Hier finden Sie sämtliche Unterlagen zur Aufnahme:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1556636&t=1785750005" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Antrag.pdf (0.25 MB)<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1556637&t=1785750030" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Fragebogen.pdf (0.13 MB)<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1556638&t=1785750058" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kriterien.pdf (0.18 MB)<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1556639&t=1785750088" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Tarife.pdf (0.19 MB)<\/a><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225816018-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>