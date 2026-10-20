<p>Ab Mittwoch, 21. Oktober 2026 finden im Brunecker Rathaus regelmäßig Sprechstunden der Seniorenbeauftragten innerhalb der Volksanwaltschaft, Vera Tronti Harpf, statt.<\/p><p>Die Beratungen richten sich an Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich (telefonisch unter <a href="tel:+390471946020">+39 0471 946020<\/a> oder über die E-Mail-Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:vera.tronti@volksanwaltschaft.bz.it">vera.tronti@volksanwaltschaft.bz.it<\/a>.<\/p><p>Dies sind die Termine im Brunecker Rathaus: 21.10.26, 23.12.26, 24.2.27, 21.4.27, 23.6.27, 22.9.27 und 24.11.27, jeweils von 14:30 bis 17:00 Uhr.<\/p>