<p>Mit dem dritten Workshop am 19. Oktober 2026 in Bozen wurde die Entwicklungsphase des Projekts „SeniorInnen gestalten Städte“ vom Städtenetzwerk Südtirol in Zusammenarbeit mit Eurac abgeschlossen. <\/p><p>Die Teilnehmenden verständigten sich gemeinsam auf die Schaffung eines Begegnungspunktes für Seniorinnen und Senioren in den jeweiligen Städten. Seniorengerecht gestaltet soll er zu einem generationsübergreifenden Raum für Austausch und Begegnung werden. Den ersten konkreten Schritt dazu bildet die Realisierung einer Sitzbank, die Gespräche, spontane Treffen und ein entspanntes Miteinander im öffentlichen Raum ermöglicht. Die Bank soll dabei nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangspunkt verstanden werden: Auf der Bank beginnen nämlich Begegnung, Austausch und Gemeinschaft. <br>Stadtrat Lukas Neumair bekräftigt diesen Ansatz: „Eine Bank ist viel mehr als eine Sitzgelegenheit: Sie ist eine Einladung, stehen zu bleiben, miteinander ins Gespräch zu kommen und Gemeinschaft zu erleben. Gerade für Seniorinnen und Senioren sind solche Begegnungsorte wichtig, um soziale Kontakte zu pflegen und am Leben in der Stadt aktiv teilzuhaben. Gleichzeitig soll die Bank Menschen aller Generationen zusammenbringen – denn ein lebendiges Miteinander entsteht dort, wo Jung und Alt einander begegnen, Erfahrungen teilen und voneinander lernen.“<br>In Bruneck wird das Projekt im Laufe von 2027 umgesetzt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831781-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>