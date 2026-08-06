<p>Der internationale „Severe ME Awareness Day“ am 8. August macht auf Menschen aufmerksam, die an einer besonders schweren Form von ME\/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis\/Chronisches Fatigue Syndrom) leiden. Die Betroffenen leben meist zurückgezogen, sind pflegebedürftig und weitgehend aus dem bisherigen Leben ausgeschlossen. <\/p><p>Gerade deshalb ist es wichtig, auf diese oft unterschätzte, weil schwer diagnostizierbare Krankheit aufmerksam zu machen. In Bruneck geschieht da durch die blaue Beleuchtung des Schlosses am 8. August. <br>Laut der Vereinigung ME\/CFS Südtirol sind landesweit über 2.000 Menschen betroffen, 25 % davon so schwer, dass die das Haus oder Bett nicht mehr verlassen können. Durch entsprechende Aufklärung wollen die Vereinigung ME\/CFS Südtirol und die Rheumaliga Südtirol die Krankheit bekannter machen und für eine adäquate medizinische Versorgung der Betroffenen kämpfen.<\/p><p>Hier finden Sie weitere Informationen:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/mecfs.bz.it\/">https:\/\/mecfs.bz.it\/<\/a><br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.rheumaliga.it\/de ">https:\/\/www.rheumaliga.it\/de<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225816606-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>