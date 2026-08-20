<p>Die Sicherheit an den Schulen selbst und auf den Schulwegen hat für Bürgermeister Bruno Wolf oberste Priorität. Am Dienstag, 18. August 2026 hat er gemeinsam mit Bildungsstadträtin Julia Engl die Schulführungskräfte sämtlicher Brunecker Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie die Ortspolizei und die Carabinieri zu einem Treffen eingeladen, in dem es um Prävention und konkrete Maßnahmen ging.<\/p><p>Während die Schülerinnen und Schüler noch die Ferien genießen oder in Sommerjobs beschäftigt sind, wurden im Rahmen des Treffens im Brunecker Rathaus Strategien für die Sicherheit an Schulen besprochen. Das Thema Sicherheit im schulischen Kontext ist sehr komplex. Das Sicherheitsgefühl muss sich nach dem Schulweg auch in der Schule selbst, in der Klassengemeinschaft und in den Außenbereichen fortsetzen, denn nur so ist ein produktives Lernen, Lehren und Arbeiten möglich. Mobbing, Gewalt, Vandalenakte, Drogen, Radikalisierungstendenzen dürfen nicht zum Schulalltag gehören bzw. einfach hingenommen werden. Hier braucht es Prävention und gezielte Maßnahmen. Dies war der Anlass für das von Bürgermeister Bruno Wolf initiierte Treffen, dem noch weitere folgen werden.<br>Neben dem unverzüglichen Handlungsbedarf zeigen sich Gefahrenpotentiale oft nicht eindeutig und Hilferufe von Schülerinnen und Schülern sind manchmal versteckt. Umso wichtiger ist es, auf ein funktionierendes Netzwerk zwischen Schulen, Sicherheitskräften und Gemeinde zählen zu können.<br>Bürgermeister Bruno Wolf dankte allen Beteiligten für ihre Teilnahme am Auftakttreffen und betonte: „Das Sicherheitstreffen soll keinesfalls Ängste erzeugen. Es soll vielmehr ein positives Signal aussenden und klar zeigen: Wir sind für euch da, leisten Präventionsarbeit und treffen gemeinsam Maßnahmen.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225818594-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>