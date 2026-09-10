<p>Seit vielen Jahren leisten die Schülerlotsen und -lotsinnen in Bruneck und den Fraktionen einen wichtigen Dienst für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, die den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen. <\/p><p>Im heurigen Schuljahr begleiten Johann Gartner, Josef Niederkofler, Karl Lahner, Astrit Gjini, Elsa Schneider, Johann Astner und Paul Pramstaller die Schülerinnen und Schüler an folgenden Straßenübergängen: <\/p><ul><li>in Bruneck: Peter-Anich-Siedlung, Alpinistraße\/Dantestraße, Dantestraße bei Tankstelle Q8<\/li><li>in Reischach: Burgstraße<\/li><li>in Stegen: Georg- Kaneider-Straße<\/li><li>in Dietenheim: Hebenstreitstraße<\/li><li>in St. Georgen: Kehlburgweg\/Ahrntaler Straße. <\/li><\/ul><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1562000&mode=T&width=640&height=480&t=1789051520" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Die Schülerlotsen mit Mitarbeiterinnen der Ortspolizei" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Verena Lercher\/Leiterin Verkehrspolizei, Barbara Gasser\/Mitarbeiterin Ortspolizei, Johann Gartner, Josef Niederkofler, Karl Lahner, Astrit Gjini, Elsa Schneider, Johann Astner, Lisa Innerbichler\/Kommandantin Ortspolizei.<br>Es fehlt: Paul Pramstaller <\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225823489-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>