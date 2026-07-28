<p>Groß war die Begeisterung sowohl bei den eingefleischten Skaterinnen und Skatern als auch beim Publikum, das am Samstag, 25. Juli 2026 an der offiziellen Eröffnung des neuen Skateparks beim Jugend- und Kulturzentrum UFO teilnahm.<\/p><p>In einer für die Skatercommunity bezeichnenden lockeren Atmosphäre durchschnitt Bürgermeister Bruno Wolf mit Vizebürgermeister Antonio Bovenzi, Stadträtin Stefanie Peintner, Stadtrat Daniel Schönhuber, Vertreterinnen und Vertretern des SSV Bruneck und dem Leitungsteam des UFO das rote Band. Gesegnet wurde die Anlage von Stadträtin Julia Engl, die es in ihrer Eigenschaft als Pastoralassistentin verstand, den Bogen zwischen dem Jargon der Skatercommunity und dem Schutz von Körper und Geist der Nutzerinnen und Nutzer der Anlage zu spannen. <br>Bürgermeister Bruno Wolf erinnerte daran, dass das Projekt dank des Einsatzes der vorigen Stadtregierung umgesetzt werden konnte und sagte: „Die neue Anlage ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung unserer Jugend. Sie zugleich ist Treffpunkt, Trainings- und Wettkampfstätte. Ich danke allen an der Projektierung und Ausführung Beteiligten, den Landesämtern Sport und Jugendarbeit, dem Amt Öffentliche Arbeiten, der Sektion Skateboard des SSV und dem Jugend- und Kulturzentrum UFO.“<\/p><p>Der Skatepark ist 1.650 m2 groß und somit wettkampftauglich, was der 2020 gegründeten Sektion Skateboard des SSV Bruneck unter der Federführung von Anna Vicentini und Martin Summerer neue Perspektiven eröffnet. Die Sektion Skateboard ist auch Betreiberin der Anlage. Der Fokus liegt jedoch auf dem Freizeitsport. <\/p><p>Hier sehen Sie einige Eindrücke der Eröffnung - alle Foto: Daniel Niederkofler:<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556061&mode=T&width=640&height=480&t=1785258587" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Eröffnung Skatepark" title="Daniel Niederkofler" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556063&mode=T&width=640&height=480&t=1785258712" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Eröffnung Skatepark" title="Daniel Niederkofler" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556066&mode=T&width=640&height=480&t=1785258808" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Eröffnung Skatepark" title="Daniel Niederkofler" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556070&mode=T&width=640&height=480&t=1785258862" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Eröffnung Skatepark" title="Daniel Niederkofler" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556069&mode=T&width=640&height=480&t=1785258852" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Eröffnung Skatepark" title="Daniel Niederkofler" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556065&mode=T&width=640&height=480&t=1785258796" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Eröffnung Skatepark" title="Daniel Niederkofler" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556067&mode=T&width=640&height=480&t=1785258820" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Eröffnung Skatepark" title="Daniel Niederkofler" data-lightbox="true"><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225815258-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>