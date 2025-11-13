<p>Stadträtin Julia Engl lädt alle Anbieterorganisationen zu einem Informationsaustausch über die Sommerbetreuung 2026 ein. <\/p><p>All jene Vereine und Organisationen, welche im Sommer 2026 eine Sommerbetreuung für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Bruneck planen, organisatorische Informationen dazu erhalten möchten oder Interesse haben, im kommenden Sommer ein Betreuungsangebot zu starten, sind am Dienstag, 25. November 2025 um 14.00 herzlich zu einem Informationsaustausch mit Stadträtin Julia Engl eingeladen. <\/p><p>Das Treffen findet im Rathaus, Ausschusssaal, 2. Stock statt. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225773607-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>