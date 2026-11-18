<p>Stadträtin Julia Engl lädt alle Anbieterorganisationen zu einem Informationsaustausch über die Sommerbetreuung 2027 ein. <\/p><p>Alle Vereine und Organisationen, die im Sommer 2027 eine Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Bruneck planen, organisatorische Informationen dazu erhalten möchten oder Interesse haben, im kommenden Sommer ein Betreuungsangebot zu starten, sind <strong>am Donnerstag, 26. November 2026 um 11.00 Uhr<\/strong> herzlich zu einem Informationsaustausch mit Stadträtin Julia Engl eingeladen. <\/p><p>Das Treffen findet im Rathaus, Sitzungssaal, 1. Stock statt. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225834185-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>