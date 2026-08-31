<p>Der jetzige Spielplatz in der Sonnenstraße wird zu einem barrierefreien Ort der Begegnung für Menschen jeden Alters. Er ist das Ergebnis eines partizipativen Prozesses, der von Amt Öffentliche Arbeiten der Stadtgemeinde Bruneck in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Dekanat Bruneck und dem beauftragten Planungsstudio ins Leben gerufen wurde. <\/p><p>„Wir freuen uns, dass die Ideen der AnrainerInnen und aller Interessierten zeitnah auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und in ein konkretes Projekt umgemünzt werden konnten, denn bereits ab 7. September wird gebaut“, informiert Stadtrat Lukas Neumair. <br>Entstehen wird ein Ort der vielfältigen Möglichkeiten, von einem mit Gummibelag ausgestatteten Sport- und Spielbereich über seniorengerechte Sitzbänke mit Rücken- und Armlehne bis hin zu einer großzügigen Spielwiese. Bei der Auswahl der Spielgeräte wird besonderes Augenmerk auf die Materialwahl und Langlebigkeit gelegt. Die Bepflanzung ist klimasensibel, biodivers und extensiv. <br>„Wir wünschen uns ein kunterbuntes Neben- und Miteinander an einem Ort, der durch die gemeinsame Konzipierung den Bedürfnissen und Wünsche der verschiedenen Generationen und Zielgruppen gerecht wird“, sagt Familienstadträtin Julia Engl.<br>Der Spielplatz wird im kommenden Frühjahr nutzbar sein. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225818478-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>