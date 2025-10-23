<p>In der Nacht, vom 29. auf den 30. Oktober 2025, werden im Auftrag der RFI dringende Arbeiten am Bahnübergang in der Andreas-Hofer-Straße durchgeführt. Die Straße wird deshalb auf Höhe des Bahnüberganges in der Zeit von 21:00 Uhr, bis um 06:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Carl-Toldt-Straße und den Nordring umgeleitet.<\/p><p>Die Haltestellen des ÖPNV beim Krankenhaus in der Andreas-Hofer-Straße werden in dieser Zeit nicht bedient. Die verschiedenen Buslinien halten aber an den Haltestellen beim Krankenhaus in der Carl-Toldt-Straße.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225770000-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>