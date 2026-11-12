<p>Vom Freitag, 13. bis Freitag, 20. November 2026 wird die Tielt Promenade auf Höhe von Haus Nr. 8 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Durchgang für FußgängerInnen sowie die Durchfahrt für RadfahrerInnen sind frei.<\/p><p>Der motorisierte Verkehr und der Citybus der Linie 420.3 werden über die Bruder-Willram-Straße umgeleitet. Die Haltestellen in der Tielt Promenade (Binder Bichl, Mühlgasse, Friedhof) fallen in dieser Zeit aus. Aufgrund der Grabungsarbeiten im Lamprechtsburger Weg fallen auch die dortigen Haltestellen weiterhin aus. Der Citybus hält aber im Tennisweg und beim Freischwimmbad.<br>Die Einbahnregelung in der Tielt Promenade und die verkehrsbeschränkte Zone in der Oberstadt werden für die Zeitdauer der Sperrung aufgehoben, um die Zufahrt zu den Gebäuden und privaten Grundstücken zu ermöglichen. Die Grabungsarbeiten in der Paul-von-Sternbach-Straße enden am 12.11. Somit ist die Durchfahrt von der Oberstadt über die Paul-von-Sternbach-Straße in den Tennisweg wieder frei.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225833514-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>