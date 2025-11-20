<p>Von Montag, 24. November bis voraussichtlich 5. Dezember 2025 wird die Carl-Toldt-Straße wegen Arbeiten gesperrt.<\/p><p>Es werden Reparaturarbeiten durchgeführt und Leerrohre verlegt. Auch FußgängerInnen und RadfahrerInnen sind von der Sperrung betroffen. Es wird eine Umleitung eingerichtet.<br>Die Zufahrt und der Zugang zu den privaten Grundstücken, Garagen und Gebäuden ist von der einen oder anderen Seite gewährleistet.<br>Die Bushaltestellen in der Anton-Steger-Straße und beim Krankenhaus werden während der Sperrung nicht bedient. Stattdessen halten die Buslinien in der Andreas-Hofer-Straße beim Krankenhaus.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225774844-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>