<p>Mit der Anschaffung von zwei neuen Elektrofahrzeugen wird die ressourcenschonende Modernisierung des Fuhrparks des Stadtbauhofs weitergeführt. Demnächst wird ein weiteres E-Fahrzeug angekauft. <\/p><p>„Schritt für Schritt machen wir unsere Stadt energieeffizienter und klimafreundlicher. Deshalb freut es mich, dass wir mit den neuen Fahrzeugen einen weiteren Beitrag zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität leisten können“, sagt der für den Stadtbauhof zuständige Stadtrat Daniel Schönhuber. <br>Die Werkstätten des Stadtbauhofs und das Betriebsgebäude des Recyclinghofs sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, durch welche sowohl die Ladestationen der E-Fahrzeuge als auch die Gebäude mit Solarstrom versorgt werden können. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1553297&mode=T&width=640&height=480&t=1783611084" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Martin Ploner, Stadtrat Daniel Schönhuber und Hannes Messner vor den E-Fahrzeugen" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Martin Ploner, Stadtrat Schönhuber und Hannes Messner<br><br><\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225811729-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>