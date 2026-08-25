<p>Bereits zum 7. Mal in Folge hat die Stadtbibliothek Bruneck LibriKa 2026 das Audit des Amtes für Bibliotheken und Lesen erfolgreich bestanden. Im Herbst wird dem Bibliotheksteam das entsprechende Zertifikat verliehen. <\/p><p>Als einen „unendlich wertvollen Ort für die Gemeinde mit Vorbildcharakter“ bezeichneten die Auditorinnen die LibriKa. Sie ist Medienzentrale, Kultur- und Bildungsstätte, sozialer Treffpunkt, Veranstaltungsort, Bühne und allen voran eine starke Form der Demokratie. Jede\/jeder kann, darf, keine\/keiner muss (außer sich an einige grundlegende Regeln halten). Sie bietet freien und gleichen Zugang zu Wissen, Bildung, Information und Kultur. <br>„Dank des qualifizierten und engagierten Teams bietet die Stadtbibliothek weit mehr als Medien zum Entlehnen. Sie ist Raum zum Verweilen, Netzwerken, Veranstalten und Gestalten. Hinter dem vielfältigen Angebot stehen Mitarbeitende mit einem offenen Ohr für die Interessen der Menschen und einem ausgeprägten Gespür für aktuelle Themen und Trends“, betont der für Kultur zuständige Stadtrat Hannes Niederkofler. <br>Die Stadtbibliothek LibriKa wird von Michaela Grüner geleitet.<\/p><p>Die Zertifikatsverleihung findet am 5. Oktober 2026 im Innenhof von Schloss Maretsch in Bozen statt. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1558818&mode=T&width=640&height=480&t=1787245492" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Das Team der Stadtbibliothek Bruneck" data-lightbox="true" title=""><span class="fr-inner">vorne von links: Michaela Grüner, Sara Mancinelli, Simone Engl, Sonja Brunner, Barbara Irsara, Stefanie Leiter<br>hinten von links: Monika Ludwig, Silvia Griessmair, Roswitha Berger, Marion Schmiedhofer, Valerie Vanas, Katia Bianchini<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225818611-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>