<p>Zu Jahreswechsel findet am Rathausplatz in Bruneck wiederum die traditionelle Silvesterparty statt. Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr und endet um 02:00 Uhr. <\/p><p>Die Gastronomiestände des Weihnachtsmarktes haben bis 21:30 Uhr offen. Alle anderen öffentlichen Lokale (Bars, Pubs, Diskotheken …) dürfen in der Neujahrsnacht bis 05:00 Uhr morgens geöffnet bleiben.<br>Bei der Veranstaltung am Rathausplatz ist der Ausschank von Getränken in Glasbehältern (Flaschen, Gläser, Bierkrüge) verboten. Die Getränke werden in kompostierfähigen Bechern verkauft. Außerdem ist es nicht erlaubt, alkoholische Getränke und Getränke in Glasbehältern auf den Rathausplatz mitzubringen. <br>Aus Gründen des Umwelt- und Tierschutzes verzichten die Veranstalter auf Feuerwerke jeglicher Art.<\/p><p><strong>Die Verkehrsregelung in der Silvesternacht<\/strong><\/p><p>Der gesamte Graben ist ab 19:00 Uhr des 31.12.2025 bis 08:30 Uhr des 01.01.2026 gesperrt. Der Verkehr wird über die angrenzenden Straßen umgeleitet. Von der Sperrung ausgenommen sind Fahrräder, Fahrzeuge im Besitz einer Genehmigung, AnrainerInnen, Hotelgäste, Mietwagen mit Fahrer und Fahrzeuge, die Auf- und Abladearbeiten von Waren durchführen. Die öffentlichen Parkhäuser Parking Rathaus und Parking NOBIS sind über den Stegener Marktplatz und die Stegener Straße bzw. die Josef-Seeber-Straße erreichbar.<\/p><p>Während der Sperrung des Grabens werden auch die öffentlichen Buslinien und der Citybus umgeleitet. Die Haltestellen am Graben, in der Europastraße und beim ehemaligen Gerichtsgebäude werden nicht angefahren. Die Linien halten beim Mobilitätszentrum bzw. der Citybus beim Zugbahnhof.<\/p><p>Zu Silvester verkehren auch die Nightlinerlinien, um den Partygästen eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Diese halten beim Mobilitätszentrum und an den Haltestellen in der Reischacher Straße\/Paul-Tschurtschenthaler-Platz.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225779196-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>