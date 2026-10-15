<p>Ab dem 1. November 2026 entlasten die Stadtwerke Bruneck ihre Haushaltskundinnen und -kunden für sechs Monate mit einem Solidaritätsbonus, sprich einem Abschlag von weiteren 10 % auf den Energiepreis.<\/p><p>Damit wollen die Stadtwerke den steigenden Strompreisen entgegenwirken, die durch die geopolitischen Ereignisse bedingt sind. Als Energieversorger sind die Stadtwerke stark an die gesetzlichen Vorgaben und Marktregelungen gebunden und haben nur eine begrenzte Möglichkeit, auf die Preisgestaltung Einfluss zu nehmen.<br>Diese Möglichkeit nutzen die Stadtwerke jetzt, um zum bereits bestehenden Abschlag auf den Energieanteil den zusätzlichen Solidaritätsbonus von 10 % auf den reinen Energiepreis zu gewähren.<br>Der Bonus wird automatisch auf der Stromrechnung berücksichtigt. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225829935-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>