<p>Am Mittwoch, 1. April 2026 wird im Pustertal die diesjährige Fahrradsaison offiziell starten und zwar auf der Hauptroute von Vintl bis Bruneck (Beginn Rienzschlucht) und der Nebenroute Tauferer-Ahrntal bis Kematen\/Sand in Taufers. Diese Abschnitte sind vollständig gereinigt, ordentlich abgesichert und verkehrstechnisch befahrbar. <\/p><p>In den nächsten Wochen werden je nach Witterung auch die restlichen Routen vollständig gereinigt und für den Verkehr freigegeben werden können. Die Fahrradsaison wird bis zum 31. Oktober andauern. In dieser Zeit wird das übergemeindliche Radwegenetz von der Bezirksgemeinschaft Pustertal instandgehalten.<\/p><p><strong>Neuer WhatsApp-Kanal<\/strong><br>Zum Saisonstart eröffnet die Bezirksgemeinschaft Pustertal auch einen WhatsApp-Kanal, über welchen alle wichtigen Informationen zum übergemeindlichen Radwegenetz im Pustertal kommuniziert werden – einfach, schnell und direkt. Auf dem Kanal werden beispielsweise wichtige Informationen zu aktuellen Sperren gepostet, zusammen mit einem Google Maps-Link, wo Umleitungen gegebenenfalls direkt eingezeichnet sind.<\/p><p>Alle Interessierten können dem WhatsApp-Kanal folgen (<a data-fr-linked="true" href="https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VbCI7FlKWEKz6JHZ3g1o">https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VbCI7FlKWEKz6JHZ3g1o<\/a>) und sind somit immer bestens über die momentane Situation auf dem Fahrradwegenetz im Pustertal informiert.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1537593&mode=T&width=640&height=480&t=1774882922" class="fr-fil fr-dib width66" alt="WhatsApp-Kanal Radwege" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225792217-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>