<p>Die Zahlen sprechen für sich: Rund 310 WanderhändlerInnen, 55 AusstellerInnen von landwirtschaftlichen Maschinen, etwa 25 landwirtschaftliche Eigenproduzenten und -produzentinnen, 12 Essensstände, 10 HandwerkerInnen, 35 Fahrgeschäfte am Lunapark, der heuer wieder am Mobilitätszentrum stattfindet – und das Wichtigste: 15.000 bis 20.000 BesucherInnen aus Nah und Fern!<\/p><p><strong>Am Montag geht’s los!<\/strong><br>Der bunte Stegener Markt findet dieses Jahr von Montag, 26. bis Mittwoch, 28. Oktober statt – täglich ab 8 Uhr morgens bis etwa 17 Uhr (je nach Wetter).<br>Das alte Sprichwort „Ohne den Stegener Markt kommt man nicht gut durch den Winter“ bringt es auf den Punkt: Für viele ist der Besuch einfach ein Muss. Und das nicht nur wegen des Einkaufens: Der Markt ist auch Volksfest und generationsübergreifender Treffpunkt. <\/p><p><strong>Hier ein kurzer Überblick über die drei Markttage:<\/strong><\/p><ul><li>26. Oktober – „Österreichertag“: Viele Gäste aus Österreich nutzen ihren Nationalfeiertag für einen Besuch.<\/li><li>27. Oktober – Viehmarkttag: Der traditionelle Viehmarkt zieht jedes Jahr zahlreiche Landwirte und -wirtinnen an. Ein neuer Standort für das Vieh soll den Viehmarkt zusätzlich aufwerten. <\/li><li>28. Oktober – „Menschenmarkt“: Der letzte Tag steht ganz im Zeichen des gemütlichen Bummelns und Genießens.<\/li><\/ul><p><strong>Anreise und Parken<\/strong><\/p><p>Es wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Bahnunterführung führt direkt zum Marktgelände. Wer mit dem Auto anreist, findet 1.500 Parkplätze in der Umgebung:<\/p><ul><li>Parking Rathaus<\/li><li>Parking NOBIS<\/li><li>Hl.-Kreuz-Straße in Stegen<\/li><li>Nähe Milchhof Bruneck<\/li><li>Schulzone (inkl. Busparkplatz)<\/li><\/ul><p>WCs gibt es an allen Eingängen des Marktgeländes.<\/p><p><strong>Sicherheit geht vor<\/strong><br>Wie bei Großveranstaltungen üblich, sorgen Sicherheitsbarrieren an den Zufahrten dafür, dass kein Schwerverkehr durchkommt. Außerdem ist die Ortspolizei Bruneck mit zahlreichen Beamten und Beamtinnen vor Ort, einschließlich eines mobilen Büros zur Abgabe von Fundsachen oder für Informationen zum Marktgeschehen. <\/p><p><strong>Wichtige Hinweise<\/strong><br>Auf dem Markt gelten alle üblichen Garantie- und Rückgaberechte, also: Quittungen bitte aufbewahren!<br>Achtung vor illegalem Glücksspiel mit Hütchen, Karten oder Würfeln – das ist verboten und wird kontrolliert. Wer etwas Verdächtiges sieht, bitte die anwesenden Polizeiorgane informieren (Ortspolizei, Carabinieri oder Finanzwache).<br>Taschendiebe haben auf Märkten oft leichtes Spiel, deshalb: Wertsachen gut verstauen und Taschen geschlossen tragen!<br>Kinder an der Hand halten!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225830254-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>