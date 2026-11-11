<p>Die Gebirgsjägerstraße in Bruneck besteht seit geraumer Zeit aus zwei vollständig voneinander getrennten Straßenabschnitten mit Zufahren aus verschiedenen Stadtteilen. Laut ISTAT-Bestimmungen ist es nicht zulässig, dass zwei voneinander getrennte Straßen dieselbe Bezeichnung tragen.<\/p><p>Einer der beiden Straßenabschnitte wurde somit vom Gemeindeausschuss am 9. November 2026 in „Dolomitenstraße“ umbenannt. Mit der Benennung hat der Gemeindeausschuss den Vorschlag einiger Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Straße angenommen. <br>Die Gemeindeverwaltung hat sich bemüht, die Unannehmlichkeiten, die für die betroffenen Personen durch die Umbenennung entstehen, so gering wie möglich zu halten. Mit Ausnahme von zwei Gebäuden, konnten alle Hausnummern der Gebäude des Straßenabschnittes der Gebirgsjägerstraße, der von der Andreas-Hofer-Straße aus zugänglich ist, beibehalten werden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225833316-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>