<p>Ab Montag, 9. November 2026 führen die Stadtwerke Bruneck Grabungsarbeiten in der Paul-von-Sternbach-Straße und im Lamprechtsburger Weg durch. <\/p><p>Betroffen sind das Teilstück Paul-von-Sternbach-Straße, ab Kreuzung mit dem Teiseggweg bis zur Kreuzung mit dem Tennisweg, und der Lamprechtsburger Weg, von der Kreuzung mit dem Tennisweg, bis zum Haus Nr. 10.<br>Die Arbeiten dauern bis Anfang Dezember 2026 und werden abschnittsweise, beginnend auf Höhe des Teiseggweges, durchgeführt. Während der Arbeiten fährt die Citybus-Linie 420.3 nicht über den Lamprechtsburger Weg, so dass die dortigen Haltestellen nicht bedient werden.<br>Die Regelung der verkehrsbeschränkten Zone in Oberragen wird für die Zeitdauer der Arbeiten aufgehoben, um die Abfahrt von der Oberstadt über die Tielt Promenade zu ermöglichen. Auch das Fahrverbot am Ende des Lamprechtsburger Weges wird zeitweilig aufgehoben, um die Zufahrt in den Lamprechtsburger Weg über die Neurauthstraße zu ermöglichen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832602-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>