<p>Der gemeinsame Prozess zur Erarbeitung des Strategiepapiers für den sozialen Bereich in Bruneck geht weiter! Die Online-Visionsdialoge am 3., 9. und 10. Dezember bieten allen Interessierten eine weitere Gelegenheit, Ideen für ein starkes Miteinander einzubringen und sich im Dialogformat gemeinsam über Visionen für die soziale Zukunft unserer Gemeinde auszutauschen.<\/p><p>Einfach reinklicken und teilnehmen!<\/p><p>Die Visionsdialoge finden an allen drei Terminen jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr online über die Plattform ZOOM statt: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/us02web.zoom.us\/j\/4299117694">https:\/\/us02web.zoom.us\/j\/4299117694<\/a><\/p><p>Hier finden Sie die Einladung: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225835414-2414&sprache=1" title="Visionsdialog online" data-detailonr="225835414">Visionsdialog online<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225835432-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>