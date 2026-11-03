<p>Am Freitag, 6. November 2026 wird die Stuckstraße auf der Brücke über die Rienz von 09:30 bis 14:00 Uhr gesperrt. Gesperrt wird auch das Stadttor.<\/p><p>Grund für die Sperre sind dringende Instandhaltungsarbeiten an einem Gebäude. Der motorisierte Verkehr und der Citybus werden über die Bruder-Willram-Straße umgeleitet. Die Haltestellen in der Tielt Promenade (Binder Bichl, Mühlgasse, Friedhof) fallen in dieser Zeit aus. <br>FußgängerInnen und RadfahrerInnen werden über die Hintergasse und die Stadtgasse umgeleitet. Die Einbahnregelung in der Tielt Promenade und die verkehrsbeschränkte Zone in der Oberstadt werden für die Zeitdauer der Sperrung aufgehoben, um die Zufahrt zu den Gebäuden und privaten Grundstücken zu ermöglichen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832323-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>