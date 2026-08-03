<p>Der Seniorengemeinderat und die Stadtgemeinde Bruneck laden zum Tag der Seniorinnen und Senioren am Sonntag, 9. August 2026 auf dem Paul-Tschurtschenthaler-Platz ein. <\/p><p><strong>Programm<\/strong><\/p><p>10:30 Uhr: Hl. Messe in der Ursulinenkirche in deutscher und italienischer Sprache<br>11:30 Uhr: Begrüßung der Seniorinnen und Senioren und der Ehrengäste, Grußworte der Ehrengäste<br>12:00 Uhr: Mittagessen<br>ab 13:00 Uhr: Musikalische Unterhaltung - Musikeinspielung<br>ab 13:30 Uhr: Kaffee und Kuchen<br>14:00 Uhr: Impressionen der Natur von Reinhard Arnold in der Mensa der Ursulinen<br>14:00 Uhr: Einführung in das Illustratorenfestival „Ripido Festival“ mit Marco Pellizzari und Stadtführung in Deutsch und Italienisch beginnend bei der Alten Turnhalle (ein Ausstellungsort des Festivals) bis zum Ragenhaus (weiterer Ausstellungsort des Festivals)<\/p><p>Der Seniorengemeinderat und die Stadtgemeinde Bruneck freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225816022-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>