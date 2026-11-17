<p>Die Trockentoilette, die seit September 2026 beim Dianaspielplatz in Bruneck steht, entspricht bisher den Erwartungen der Stadtverwaltung. Die Gemeindeausschussmitglieder von Niederdorf haben sich kürzlich mit Familienstadträtin Julia Engl ein Bild von der Toilette gemacht, um eine mögliche Umsetzung in der eigenen Gemeinde zu prüfen. <\/p><p>Stadträtin Julia Engl bestätigte, dass die Toilette sehr gut angekommen sei. Die befürchtete Geruchsbelästigung sei bis jetzt ausgeblieben und die Reinigung der Toilette sei nicht aufwändig. Wenn die Erfahrwerte positiv bleiben, sind im kommenden Jahr Trockentoiletten auch auf anderen Spielplätzen des Gemeindegebietes geplant.<br>Die Stadträtin zeigte sich erfreut über den Besuch der Amtskollegen aus Niederdorf: „Übergemeindliche Zusammenarbeit bedeutet auch, von den Erfahrungswerten anderer Gemeinden zu lernen und zu profitieren“, betonte die Stadträtin. <\/p>