<p>Vom 12. August bis zum 18. September 2026 war die Fahrradgarage im Michael-Pacher-Haus in Bruneck geöffnet. Die Bilanz fällt äußerst positiv aus: Über 6.000 Fahrräder wurden innerhalb von 37 Tagen in der Garage abgestellt.<\/p><p>Das Angebot wurde von Einheimischen und Gästen sehr gut angenommen. Mit der sicheren und kostenlosen Abstellmöglichkeit für ihre Fahrräder wurde für die Besucherinnen und Besucher von Bruneck ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, das Fahrrad für den Weg in die Stadt zu nutzen.<br>Bürgermeister Bruno Wolf zeigt sich über die heuer erstmals angebotene Dienstleistung sehr zufrieden: „Die hohe Auslastung zeigt, dass Angebote für nachhaltige Mobilität in Bruneck gut angenommen werden. Mit der Fahrradgarage konnten wir einen konkreten Beitrag dazu leisten, dass Menschen ihr Fahrrad zentrumsnah, bequem und sicher abstellen können.“<br>Auch Hannes Kronbichler, Präsident des Tourismusvereins Bruneck Kronplatz Turismo, zieht eine positive Bilanz. Für die Gäste ist es ein zusätzlicher Service, der den Aufenthalt in Bruneck noch attraktiver macht. Die hohe Nutzung zeigt, dass die Fahrradgarage ein Mehrwert ist, der es den Gästen erlaubt, bequem und sorglos die Zeit zum Flanieren im Stadtzentrum zu nutzen, so Kronbichler.<br>Stadtrat Daniel Schönhuber, Initiator und Verantwortlicher des Projekts, zeigt sich erfreut über die Resonanz: „Die Zahlen haben unsere Erwartungen deutlich bestätigt. Aufgrund der positiven Erfahrungen denken wir darüber nach, das Angebot in der kommenden Fahrradsaison weiterzuführen bzw. auszubauen“, so Schönhuber. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826428-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>