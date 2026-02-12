<p>Ab Mitte Februar 2026 beginnt die Agentur für Bevölkerungsschutz – Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost mit Schlägerungs- und Uferpflegearbeiten entlang der Rienz im Stadtgebiet von Bruneck.<\/p><p>Betroffen von diesen Arbeiten ist der Abschnitt zwischen der Tuchfabrik Moessmer und dem Stegener Markplatz. Die Arbeiten werden abschnittsweise entlang des orografisch linken bzw. rechten Rienzufers durchgeführt.<br>Die Fußgänger- und Radwege im betroffenen Teilstück werden abschnittsweise gesperrt. Es werden lokale Umleitungen eingerichtet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225785291-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>