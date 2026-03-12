<p>Dies die Ausrichtung der künftigen Zusammenarbeit der Gemeinden Bruneck, St. Lorenzen, Pfalzen, Percha und Gais im Umweltbereich, die ihren Auftakt bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 10. März 2026 im Brunecker Rathaus fand.<\/p><p>Der Bürgermeister von St. Lorenzen, Martin Ausserdorfer stellte einen Flyer vor, der die Gäste der fünf Gemeinden für Umweltthemen sensibilisieren soll. Mit im Boot ist auch der Tourismusverein als direktes Bindeglied zu den jährlich 400.000 Gästen in den touristischen Betrieben der fünf Gemeinden. Ideengeber für den Flyer war das Klimateam St. Lorenzen, dessen Sprecher Gerd Heiter betonte, dass es durchaus Sinn mache, scheinbar logische Dinge immer wieder zur Sprache zu bringen und aktiv darauf aufmerksam zu machen, denn Klimaschutz habe nun mal sehr viel mit Zivilcourage zu tun.<\/p><p>Brunecks Bürgermeister Bruno Wolf und Umweltstadträtin Stefanie Peintner bezeichneten den Flyer als ersten Schritt der Zusammenarbeit im Umweltbereich zwischen den benachbarten Gemeinden und dem Tourismusverein. Gemeinsam wolle man diesen Weg weitergehen und künftig weitere Initiativen setzen, darunter jene, die das Abschalten der Motoren bei verkehrsbedingtem Stillstand zum Inhalt haben wird. Die übergemeindlichen Sensibilisierungsaktionen ergänzen bereits bestehende Maßnahmen auf Gemeindeebene, denn jede zusätzliche Aktion sei willkommen und wichtig, so Bürgermeister Wolf. <\/p><p>„Licht aus, Wasser abdrehen“, diese scheinbar logischen Dinge, die in unserer Überflussgesellschaft oft ausgeklammert werden, möchte Pfalzens Bürgermeister Roland Tinkhauser nicht nur den Gästen nahebringen, sondern vor allem auch den Kindern und Jugendlichen. In dieselbe Kerbe schlug auch Alex Dariz, der Bürgermeister von Gais, der das Gemeindeblatt für die entsprechende Sensibilisierung nutzen wird. Theodor Guggenberger, Bürgermeister von Percha äußerste sich erfreut darüber, als kleine Gemeinde Teil eines größeren Projekts zu sein und somit mehr Sichtbarkeit zu haben.<\/p><p>Treppe statt Lift, Trinkwasser aus dem Wasserhahn statt aus Plastikflaschen, Licht aus, Motor aus, Buffet nach Maß – diese und weitere Inhalte werden nun den Gästen in Erinnerung gerufen. Dass sie in sämtlichen digitalen Kanälen prominent platziert werden, dafür wird der Tourismusverein sorgen, versprach dessen Präsident Martin Huber. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1535174&mode=T&width=640&height=480&t=1773328076" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Gemeinsame Pressekonferenz im Brunecker Rathaus" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">vorne von links: Manfred Bodner\/Tourismusverein St. Lorenzen, Stefanie Peintner, Bruno Wolf, Katharina Niederwolfsgruber\/Gemeindereferentin Percha, Hannes Steinkasserer\/Tourismusverein St. Lorenzen; hinten von links: Alex Dariz, Theodor Guggenberger, Roland Tinkhauser, Martin Ausserdorfer, Martin Huber, Alfred Unterkircher\/Tourismusverein Bruneck, Gerd Heiter<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225789496-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>