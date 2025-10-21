<p>Anlässlich des UNESCO-Welttags des audiovisuellen Erbes lädt das Amt für Film und Medien der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol am Montag, den 27. Oktober 2025, zu einem besonderen Sichtungstag ein.<\/p><p>Alle Interessierten, die noch alte Schmalfilme im Format Normal-8 oder Super-8 besitzen, sind herzlich eingeladen, diese im Landesamt (Andreas-Hofer-Straße 18, Bozen) auf einem originalen Projektor abzuspielen und zu sichten.<br>Mit dieser Initiative sollen wertvolle audiovisuelle Erinnerungen lebendig gehalten und eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschaffen werden.<\/p><p>Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten, wird um Terminvereinbarung bis Freitag, den 24. Oktober 2025, gebeten – Telefon <a href="tel:+390471412903">+39 0471 412903<\/a>, E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:oscar.la-rosa@provinz.bz.it">oscar.la-rosa@provinz.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225770088-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>