<p>Im Wahlamt der Stadtgemeinde Bruneck liegen während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, von 8:30 bis 12:30 Uhr die Unterschriftenbögen für das Volksbegehren “Neutralità permanente dell'Italia" auf.<\/p><p>Die Unterzeichnung ist bis zum 23. Oktober 2026 im Wahlamt möglich, online bis 10. November 2026.<br>Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/comitatoitalianeutrale.it">https:\/\/comitatoitalianeutrale.it<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826432-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>