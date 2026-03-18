<p>Familien können sich in herausfordernden Situationen befinden und zeitweise eine Unterstützung brauchen, um die Schwierigkeiten überwinden zu können.<\/p><p>Die Bezirksgemeinschaft Pustertal sucht Familien, Paare oder Einzelpersonen, die ein Kind für einige Stunden oder Tage in der Woche begleiten können und dadurch der Familie des Kindes eine Unterstützung sind. <br>Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte unverbindlich an das Fachteam Familiäre Anvertrauung: Claudia Gasteiger und Lisa Hofmann - + 39 0474 412925 - <a data-fr-linked="true" href="mailto:anvertrauung.affidamento@bzgpust.it">anvertrauung.affidamento@bzgpust.it<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225790235-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>