<p>Bis zum 26. Februar 2026 präsentiert Dorothea Taferner eine Auswahl an Upcycling-Kunstwerken, die besondere Menschen des Sozialzentrums Seeburg in Brixen gemeinsam mit ihr in begleiteter Zusammenarbeit geschaffen haben. Die Ausstellung mit dem Titel „UN... D – PERFEKT. WERTVOLL. WUNDERSCHÖN“ kann von Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12:30 und von 15:00 bis 16:30 Uhr im ersten und zweiten Stock des Rathauses besucht werden, am Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr.<\/p><p>Die Kunstwerke von Elsa, Martina, Roberta, Verena und Stefan spiegeln eine individuelle, farbenfrohe Ausdruckskraft voller Gefühl, Emotion und innerer Weisheit wider.<br>Das Besondere an diesem Projekt: Die jungen Kunstschaffenden aus dem Sozialzentrum Seeburg haben alte Werbeplakate in neue Ausdrucksflächen verwandelt. Dieses kreative Upcycling verbindet Transformation, Wertschätzung und die Schönheit des Unperfekten. So entstehen Werke, die den Blick für Individualität, Kreativität und die kraftvolle Sprache der Farben öffnen.<br>Gerade dort, wo Worte fehlen oder nicht ausreichen, wird das intuitive Malen zu einer starken Ausdrucksform. In den persönlichen Farbkombinationen zeigt sich eine innere Farbweisheit, die oft mehr erzählt als Sprache.<br>Mit beeindruckender Natürlichkeit lassen die Künstlerinnen und der Künstler Farben sprechen und berühren damit ihr Publikum. Diese Ausstellung ist daher mehr als eine Präsentation abstrakter Kunst – sie ist ein starkes Zeichen dafür, was möglich wird, wenn Menschen Raum für kreativen Ausdruck erhalten: frei von Bewertung und getragen vom Vertrauen in ihr Potenzial.<\/p><p>Hier finden Sie weitere Informationen zur Ausstellung im Rathaus: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/farben-lieben-leben.it\/upcycling-kunst-im-rathaus-bruneck-seeburg-farben-lieben-leben\/">https:\/\/farben-lieben-leben.it\/upcycling-kunst-im-rathaus-bruneck-seeburg-farben-lieben-leben\/<\/a> Interessierte haben die Möglichkeit, die ausgestellten Werke gegen eine freiwillige Spende zu erwerben und damit den Kunstschaffenden des Sozialzentrums Seeburg Brixen ihre Wertschätzung und Unterstützung zu zeigen. Weitere Informationen unter <a href="tel:+390472834200">+39 0472 834200<\/a> oder per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:seeburg@bzgeis.org">seeburg@bzgeis.org<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225782749-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>