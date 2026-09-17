<p>Mit der Vorstellung des Buches „St. Georgen im Wandel der Zeit“ und einer Fotoausstellung öffnet das Vereinshaus in St. Georgen am Freitag, 18. September 2026 nach den Sanierungsarbeiten wieder seine Tore.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf, Stadtrat Lukas Neumair, Fraktionspräsident Klaus Graber und die Projektverantwortliche der Gemeinde, Wally Kaser haben sich ein Bild über die Arbeiten gemacht und die gute Zusammenarbeit zwischen der Fraktion, der Gemeinde, den Vereinen sowie der Mieterin und den Nachbarn betont, die während der Bauarbeiten Einschränkungen in Kauf nehmen mussten.<br>Hauptziel der Sanierung war die Energieeinsparung. Dazu wurde eine Fotovoltaikanlage mit Batteriespeicher montiert, Dach und Fassade wurden gedämmt und die Fenster wurden erneuert. Erstmals wurde in einem öffentlichen Gebäude in Bruneck auch ein Vogelschutzglas eingebaut, und zwar an der großen Fensterfront. Auch die Wasserleitungen und die Bühnentechnik wurden erneuert. Verbesserungen gab es auch im Bereich Brandschutz. <\/p><p>Für die Sanierung konnte eine Teilfinanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gewonnen werden, mit dem speziell die Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden gefördert wird. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563029&mode=T&width=640&height=480&t=1789661156" class="fr-fil fr-dib width66" alt="von links: Klaus Graber, Waltraud Kaser, Bruno Wolf, Lukas Neumair" data-lightbox="true" title=""><span class="fr-inner">von links: Klaus Graber, Wally Kaser, Bruno Wolf, Lukas Neumair<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1131389&mode=T&width=640&height=480&t=1752658690" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Logo efre" data-lightbox="true" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225824381-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>