<p>Am 22. und 23. März 2026 findet in Italien ein Verfassungsreferendum statt.<\/p><p>AIRE-Bürger*innen erhalten automatisch die Unterlagen zur Briefwahl zugesandt.<\/p><p>Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich für die Wahl in Italien zu entscheiden.<br>Hierfür muss bis 24. Jänner ein Formular (<a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.esteri.it\/it\/sala_stampa\/archivionotizie\/comunicati\/2026\/01\/referendum-costituzionale-confermativo-dei-giorni-22-e-23-marzo-2026\/">https:\/\/www.esteri.it\/it\/sala_stampa\/archivionotizie\/comunicati\/2026\/01\/referendum-costituzionale-confermativo-dei-giorni-22-e-23-marzo-2026\/<\/a>) ausgefüllt und zusammen mit einer Kopie des Personalausweises an das jeweils zuständige Konsulat geschickt werden.<\/p><p>Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Konsulat oder im Wahlamt Bruneck unter den Telefonnummern 0039 0474 545279 oder 0039 0474 545277.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225781969-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>