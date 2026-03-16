<p>Am Sonntag, 22. März und Montag, 23. März, findet das Referendum über das Verfassungsreformgesetz statt.<\/p><p>An der Volksbefragung können Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, die am 22. März 2026 mindestens 18 Jahre alt sind.<\/p><p>Wann wird gewählt?<br>Gewählt wird am Sonntag von 7:00 bis 23:00 Uhr und am Montag von 7:00 bis 15:00 Uhr und zwar im Wahllokal, welches auf dem Wahlausweis angegeben ist.<\/p><p>Zusätzlich zum Wahlausweis müssen die Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe einen gültigen Identitätsausweis vorlegen.<\/p><p>Für die Abholung des Wahlausweises oder eines Duplikats (bei Platzmangel für weitere Stempel, Diebstahl, Verlust oder Beschädigung) ist das Wahlamt (Rathaus, Erdgeschoss, Tel. <a href="tel:+390474545277">+39 0474 545277<\/a> oder <a href="tel:+390474545279">+39 0474 545279<\/a>) zu folgenden Zeiten geöffnet:<\/p><ul><li>Freitag, 20. März: 08:30 – 18:00 Uhr<\/li><li>Samstag, 21. März: 09:00 – 18:00 Uhr<\/li><li>Sonntag, 22. März: 07:00 – 23:00 Uhr<\/li><li>Montag, 23. März: 07:00 – 15:00 Uhr<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225789900-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>