<p>Am Freitag, 1. Mai 2026 findet die traditionelle Motorradweihe am Stegener Marktplatz, organisiert vom ASV Stegen, statt. Zu diesem Anlasse drehen die teilnehmenden MotorradfahrerInnen eine Ehrenrunde im Stadtzentrum von Bruneck. <\/p><p>Deshalb werden nachstehende Straßen abschnittsweise in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:30 Uhr gesperrt:<br>Stegener Marktplatz, Stegener Straße, Josef-Seeber-Straße, Josef-Seeber-Straße “Walde-Brücke”, Andreas-Hofer-Straße SS621 (“Walde-Brücke” bis Kapuzinerplatz), Graben, Michael-Pacher-Straße, Guglielmo-Marconi-Straße, Europastraße (Mobilitätszentrum bis zur Kreuzung Josef-Schweighofer-Straße auf Höhe Hotel "Blitzburg"), Josef-Schweighofer-Straße.<br>Es wird im Stadtzentrum von Bruneck zu kurzen Verkehrseinschränkungen kommen.<\/p><p>Die Ortspolizei weist darauf hin, dass die Teilnehmenden an der Ehrenrunde aufgefordert sind sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten (homologiertes Fahrzeug, gültige Versicherung, Helmpflicht…)<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225797808-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>