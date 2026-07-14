<p>In letzter Zeit ist es in Bruneck und Umgebung vermehrt zu Verkehrsunfällen gekommen, speziell nach dem Schulende. Allein seit Juni wurde die Ortspolizei Bruneck 38mal zu Unfällen gerufen. Dazu kommen noch die zahlreichen Unfälle, die von den anderen Polizeiorgangen (Straßenpolizei und Carabinieri) aufgenommen wurden.<\/p><p>Betroffen waren vor allem die Hauptstraßen, wie etwa die Pustertaler Straße im Gemeindegebiet von Percha, der Nordring, die Ahrntaler Straße und die Pfalzner Straße. Häufig waren mehrere Autos verwickelt. Neben dem beträchtlichen Sachschaden gab es leider auch zahlreiche und teils schwer verletzte Personen. Bei Unfällen auf Nebenstraßen waren unter anderem auch Fahrräder, Motorräder und landwirtschaftliche Maschinen beteiligt.<br>Besonders die aktuell extrem hohen Temperaturen haben sicherlich auch teilweise Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden. Die Ortspolizei ersucht deshalb alle Verkehrsteilnehmenden sich im Straßenverkehr besonders vorsichtig, rücksichtsvoll und geduldig zu verhalten, sowie unnötige und riskante Überholmanöver zu vermeiden. Sonstige Ablenkungen, wie etwa Telefonieren am Steuer können ebenfalls schwerwiegende Folgen haben.<br>Verstöße die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung bringen empfindliche Strafen mit sich, besonders im Falle eines Verkehrsunfalls.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225812725-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>