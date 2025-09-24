<p>In den vergangenen zwei Wochen fanden Austauschtreffen in den Projektgemeinden Agordo (BL), Lienz und Bruneck statt. Dabei wurden die Projektergebnisse vorgestellt. Damit endet das Interreg Projekt "Grüne Infrastruktur".<\/p><p>Bruneck und Agordo haben im Zuge des Projektes ein Baumkataster realisiert. Neben der Erfassung des Baumbestandes wurden die Bäume hinsichtlich ihrer Gesundheit und Stabilität bewertet. Mit dem Kataster wurden die anstehenden Maßnahmen im Bereich Baumschnitt und -pflege definiert, die bei der Planung der Mittel und der Arbeitseinsätze sehr nützlich sind und zudem versicherungstechnische Vorteile mit sich bringen. <\/p><p>In Lienz gab es bereits verschiedene Datenbanken zum städtischen Grün. Diese wurden nun miteinander verknüpft. Entstanden ist ein Kataster der Bäume und Grünraumflächen auf öffentlichem Grund, das auf einer Karte mit verschiedenen Informationen dargestellt wird. Daraus lassen sich beispielsweise die Entwicklungsphase und Vitalität eines Baumes ablesen oder die in Österreich gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der Bäume aus der Verkehrssicherungspflicht. <\/p><p>Weiters fand ein fachlicher Austausch zu den Themen Baumschnitt und Jungbaumpflege zwischen den Mitarbeitenden der Stadtgärtnereien Bruneck und Lienz statt. Für die Gemeindemitarbeiter in Agordo wurde ein Einführungskurs zur Baumschnitttechnik durchgeführt.<\/p><p>„Mit dem Baumkataster verfügen wir nun über ein wertvolles Instrument, um den Zustand unserer Bäume im öffentlichen Raum systematisch zu erfassen und gezielt Maßnahmen zu setzen, sei es zur Pflege, zur Sicherheit oder zur langfristigen Planung. Interreg-Projekte wie dieses sind besonders bereichernd, weil sie den Austausch zwischen Gemeinden fördern und eine gemeinsame Arbeit an nachhaltigen Lösungen ermöglichen", so Umweltstadträtin Stefanie Peintner. <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1392983&mode=T&width=640&height=323&t=1750240476" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Logo Interreg Dolomit Live" data-lightbox="true" title=""><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1512768&mode=T&width=640&height=480&t=1758712239" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Besichtigung Agordo" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Lokalaugenschein in Agordo<br><br style="text-align: left;"><\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225764284-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>