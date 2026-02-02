<p>Anlässlich der Volksabstimmung, die am Sonntag, 22. März, und Montag, 23. März 2026, stattfindet, können WählerInnen der Gemeinde Bruneck, die sich aus Studien-, Arbeits- oder medizinischen Gründen vorübergehend für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten im Ausland aufhalten, und auch deren Familienangehörige, per Briefwahl abstimmen.<br>Die Option der Briefwahl für WählerInnen, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten, muss dem Wahlamt bis spätestens 18. Februar 2026 mitgeteilt werden, indem ein Antrag unter Verwendung des <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783586-2414&sprache=1">beigefügten Formulars<\/a> eingereicht wird.<br><br>Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:<\/p><ul><li>eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments<\/li><li>die Adresse des Wohnsitzes im Ausland<\/li><li>eine Kopie der Bescheinigung oder anderer Nachweise, die die Gründe für Studium, Arbeit oder medizinische Behandlung bestätigen (der Status als Arbeitnehmer\/in, Student\/in oder medizinisch Behandelte\/r kann gemäß den Artikeln 46 und 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, durch eine eidesstattliche Erklärung nachgewiesen werden).<\/li><\/ul><p>Die Anträge können auf folgende Weise übermittelt werden:<\/p><ul><li>persönlich (auch durch eine bevollmächtigte Person) beim Wahlamt in Bruneck, Rathausplatz 1<\/li><li>per E-Mail an die folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it">bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/li><\/ul><p>Formular: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783586-2414&sprache=1">Option für die Zulassung der vorübergehend im Ausland lebenden Wähler zur Briefwahl im Auslandswahlkreis.<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225783575-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>