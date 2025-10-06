<p>Vom 31. Oktober bis zum 16. November 2025 findet die Häckselaktion für Gartenabfälle des Recyclinghofes statt. <strong>Bitte berücksichtigen Sie beim Abladen Ihrer Grünabfälle diesen Zeitraum und bringen Sie Ihre Gartenabfälle nicht vorher oder nachher zu den Sammelstellen!<\/strong><\/p><p>Im genannten Zeitraum können Sie Ihre Gartenabfälle, wie Baum- und Strauchschnitt, Laub- und Blumenreste an den Sammelstellen hinterlegen, wo sie von den Mitarbeitern des Recyclinghofes eingesammelt werden.<\/p><p>Folgende Sammelstellen stehen zur Verfügung:<br><br><strong>Bruneck:<\/strong> Goethestraße (Parkplatz), Peter-Anich-Siedlung (Nähe Wertstoffinsel), Josef-Ferrari-Straße (Nähe Wertstoffinsel), Tennisweg (Citybushaltestelle vor Tennishalle) und Alpinistraße\/Paternsteig (Parkplatz)<br><strong>Aufhofen:<\/strong> Nähe Feuerwehrhalle<br><strong>Dietenheim:<\/strong> gegenüber Feuerwehrhalle und Dietenheimer Straße (Nähe Wertstoffinsel)<br><strong>Reischach:<\/strong> Am Anger\/Schützenstraße, Harrasserstraße<br><strong>St. Georgen:<\/strong> Nähe Vereinshaus, Ahrntaler Straße (Parkplatz nähe Bar Zinta\/Fußballplätze) und Kehlburgweg (Wertstoffinsel) <br><strong>Stegen:<\/strong> Parkplatz gegenüber Feuerwehrhalle und Marco-Polo-Straße (Nähe Spielplatz)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225767765-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>