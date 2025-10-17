<p>Möchten Sie aktiv an den Wahlen mitarbeiten?<br>Möchten Sie einem Wahlsitz vorstehen und gemeinsam mit den Stimmzählern und Stimmzählerinnen in vorderster Linie dabei sein?<br>Dann melden Sie sich als WahlpräsidentIn!<br><br>Voraussetzungen:<br>- Wahlberechtigung in der Gemeinde Bruneck<br>- Zweisprachigkeitsnachweis B2<br>- Abschluss einer Oberschule<br><br>Als WahlpräsidentIn erhalten Sie eine höhere Vergütung als die StimmzählerInnen und SchriftführerInnen. Zusätzlich können Sie die am Wahl-Wochenende gearbeiteten Tage als Ausgleichsruhetage nachholen, in Absprache mit Ihrem Arbeitgeber.<br>Vor jeder Wahl können Sie frei entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769637-2414&sprache=1">Antragsformular<\/a><\/p><p>Öffnungszeiten des Wahlamtes:<br>Mo-Fr 08.30 - 12.30 Uhr<\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie unter:<br>Tel. <a href="tel:+390474545279">+39 0474 545279<\/a> oder <a href="tel:+390474545277">+39 0474 545277<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it">bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225769589-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>