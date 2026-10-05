<p>Möchten Sie aktiv an den Wahlen mitarbeiten? Möchten Sie einem Wahlsitz vorstehen und gemeinsam mit den Stimmzählern und Stimmzählerinnen in vorderster Linie dabei sein? Dann melden Sie sich als WahlpräsidentIn!<\/p><p>Voraussetzungen:<\/p><ul><li>Wahlberechtigung in der Gemeinde Bruneck<\/li><li>Zweisprachigkeitsnachweis B2<\/li><li>Abschluss einer Oberschule<\/li><\/ul><p>Als WahlpräsidentIn erhalten Sie eine höhere Vergütung als die StimmzählerInnen und SchriftführerInnen. Zusätzlich können Sie die am Wahl-Wochenende gearbeiteten Tage als Ausgleichsruhetage nachholen, in Absprache mit Ihrem\/Ihrer ArbeitgeberIn.<\/p><p>Vor jeder Wahl können Sie frei entscheiden, ob Sie als WahlpräsidentIn arbeiten möchten oder nicht.<\/p><p>Hier finden Sie das Gesuchsformular: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225827334-2414&sprache=1" title="Gesuch Eintragung Wahlpräsident" data-detailonr="225827334">Gesuch Eintragung Wahlpräsident<\/a><\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie im Wahlamt zu folgendne Öffnungszeiten: Mo - Fr 08.30 - 12.30 Uhr<br>Tel. <a href="tel:+390474545279">+39 0474 545279<\/a> oder <a href="tel:+390474545277">+39 0474 545277<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it">bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a>; <a data-fr-linked="true" href="mailto:wahlamt@gemeinde.bruneck.bz.it">wahlamt@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225827341-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>