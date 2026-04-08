<p>Von April bis Oktober werden die Biotonnen regelmäßig gewaschen. In der Woche vom 13. April 2026 starten die regelmäßigen Waschtermine und die Entleerung der Rasenschnitttonnen. Die zusätzlichen Tonnen für die Entsorgung des Rasenschnittes werden vom 13. April bis zum 30. November wöchentlich entleert.<\/p><p>Wir erinnern daran, dass für die Entleerung der Biomüll- und Rasenschnitttonnen ein Pauschalbetrag berechnet wird, nicht eine Gebühr pro Entleerung. Deshalb empfehlen wir, besonders in den Sommermonaten die Biomüll- und Rasenschnitttonnen wöchentlich zur Entleerung bereitzustellen, damit keine Waschung verpasst wird und die Tonnen einigermaßen sauber bleiben. Die Waschung der Tonnen ist besonders in den warmen Monaten aus hygienischen Gründen sehr wichtig.<\/p><p>Die Termine der Waschtage finden Sie hier: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225791302-2414&sprache=1">Termine Waschtage Biotonnen<\/a><\/p><p>Auch im Newsletter, den Sie wöchentlich erhalten, werden die Waschtermine mitgeteilt. Hier können Sie den Newsletter abonnieren: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/newsletter">https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/newsletter<\/a>.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225794190-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>