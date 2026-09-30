<p>Am 1. Oktober 2026 von 10 bis 18 Uhr findet im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Bruneck eine Pflanzentauschbörse statt. Besucherinnen und Besucher könnten ihre Pflanzenableger, Setzlinge oder Samen mitbringen und gegen neue grüne Schätze eintauschen.<\/p><p>Dabei steht nicht nur die Freude an Pflanzen im Mittelpunkt: Unter dem Motto „Tauschen statt Kaufen“ soll die Aktion dazu anregen, Pflanzen weiterzugeben, Ressourcen zu schonen und gemeinsam für mehr Grün zu sorgen, das nebenbei noch zu einem angenehmen Raumklima beitragen.<br>Damit der Tausch gut funktioniert, sollten die mitgebrachten Pflanzen mit der jeweiligen Sorte beschriftet sein. Getauscht werden ausschließlich gesunde und schädlingsfreie Pflanzen. Außerdem gilt: Es soll nur so viel mitgenommen werden, wie auch selbst zum Tausch mitgebracht wird.<br>Wer keine eigene Pflanze zum Tauschen hat, muss trotzdem nicht auf einen grünen Neuzugang verzichten: Ein Pflanzenstarter-Kit samt Pflegeanleitung steht vor Ort bereit.<\/p><p>Die Pflanzentauschbörse findet am Donnerstag, 1. Oktober von 10 bis 18 Uhr statt. Alle sind eingeladen, vorbeizukommen, mitzutauschen und gemeinsam mehr Grün ins Zuhause zu bringen. <\/p><p>Die Planzentauschbörse ist eine Initiative des Klimamonats 2026.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826721-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>